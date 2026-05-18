Dopo anni di collaborazione, l'allenatore e il club hanno deciso di separarsi, con l'addio che dovrebbe essere annunciato ufficialmente nelle prossime giornate. Secondo quanto riportato, il club avrebbe già informato gli sponsor della decisione, anche se l'annuncio ufficiale ancora non è stato rilasciato. Al suo posto, si prevede l'arrivo di un nuovo allenatore, con un nome che circola tra le possibilità. La notizia ha suscitato discussioni tra tifosi e addetti ai lavori.

Quella di domenica contro l'Aston Villa sarà con ogni probabilità l'ultima partita di Pep Guardiola come allenatore del Manchester City. Secondo molti media inglesi si chiuderà dopo 10 anni - e 20 trofei, l'ultimo dei quali sabato, la FA Cup conquistata a spese del Chelsea - l'era del 55enne tecnico catalano all'Etihad. Il City avrebbe anticipato la notizia agli sponsor partner, con la conferma ufficiale che dovrebbe arrivare invece domenica, alla vigilia della parata fra le strade di Manchester in cui sarà esposta la Coppa d'Inghilterra in attesa di capire come finirà la Premier. Guardiola, il cui contratto sarebbe scaduto nel 2027, dovrebbe passare il testimone a Enzo Maresca, che in passato è stato anche il suo vice. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Guardiola-City, sarà separazione: manca solo l'ufficialità, al suo posto pronto Maresca

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