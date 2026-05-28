Il Pentagono è pronto a lanciare un attacco o a invadere Cuba, ed è in attesa dell'ordine finale di Donald Trump. Sempre che maturi perché, con la guerra in Iran dalla conclusione ancora incerta, il tycoon sarebbe allo stato più propenso a favorire l' implosione del regime castrista, possibilmente in estate, piuttosto che aprire un altro fronte bellico. Il dispositivo militare Usa nei Caraibi Il Dipartimento della Difesa ha trascorso mesi a posizionare le truppe e le armi necessarie agli Stati Uniti per procedere manu militari contro l'isola caraibica: ciò che serve è il via libera definitivo di The Donald, che ha ipotizzato l'invasione dopo che le pressioni economiche e politiche non sono riuscite a rovesciare il governo comunista, ha riportato Politico. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Tutto pronto per l'attacco Usa a Cuba, manca solo l'ok di Trump

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