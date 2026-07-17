Regno Unito Burnham nuovo leader Labour | Il potere torni alle comunità

L’ex sindaco di Manchester è diventato il nuovo leader del Partito laburista nel Regno Unito, dopo le dimissioni del precedente segretario. A partire da lunedì 20 luglio, assumerà anche il ruolo di primo ministro, sostituendo formalmente il suo predecessore nel passaggio di consegne a Downing Street. Burnham ha dichiarato che intende portare il potere alle comunità.

Andy Burnham è il nuovo leader del Partito laburista britannico. L’ex sindaco di Manchester, 56 anni, è stato proclamato alla guida del Labour dopo le dimissioni di Keir Starmer e da lunedì 20 luglio assumerà anche l’incarico di primo ministro del Regno Unito, con il passaggio di consegne a Downing Street. Burnham è arrivato alla guida del partito senza rivali: la sua candidatura ha raccolto il sostegno del gruppo parlamentare laburista e dei sindacati affiliati. Non essendoci altri candidati, non è stato necessario il voto degli iscritti. Per il Labour si apre così una nuova fase, affidata a un politico che negli ultimi anni ha costruito la propria immagine soprattutto sul rapporto con il Nord dell’Inghilterra, tanto da essere soprannominato il «re del Nord». 🔗 Leggi su Laverita.info

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Andy Burnham Enters Labour Leadership Race After Starmer Resignation

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Andy Burnham è stato nominato nuovo leader del Partito Laburista britannico e lunedì assumerà la carica di primo ministro del Regno Unito x.com

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