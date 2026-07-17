Regno Unito il giorno di Burnham leader del Labour e il suo curioso slogan Give back control

Da repubblica.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il leader del Labour nel Regno Unito ha pronunciato un discorso in vista della sua incoronazione come primo ministro, prevista per lunedì. Ha sottolineato la volontà di aumentare il controllo pubblico e di redistribuire risorse e ricchezze, parlando di una “nuova era”. Il suo slogan, “Give back control”, richiama il motto “Take Back Control” usato in passato da Boris Johnson e dai sostenitori della Brexit.

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Il “re del Nord” viene ufficialmente incoronato a capo del partito e lunedì diventerà primo ministro. Oggi il primo discorso: maggiore controllo pubblico, redistribuzione di risorse e ricchezze per una “nuova era” e quel “restituiamo il controllo” alle comunità che ricorda “Take Back Control” di Boris Johnson e dei brexiter. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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© Repubblica.it - Regno Unito, il giorno di Burnham leader del Labour e il suo curioso slogan “Give back control”
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