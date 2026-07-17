Regno Unito il giorno di Burnham leader del Labour e il suo curioso slogan Give back control
Il leader del Labour nel Regno Unito ha pronunciato un discorso in vista della sua incoronazione come primo ministro, prevista per lunedì. Ha sottolineato la volontà di aumentare il controllo pubblico e di redistribuire risorse e ricchezze, parlando di una “nuova era”. Il suo slogan, “Give back control”, richiama il motto “Take Back Control” usato in passato da Boris Johnson e dai sostenitori della Brexit.
Il “re del Nord” viene ufficialmente incoronato a capo del partito e lunedì diventerà primo ministro. Oggi il primo discorso: maggiore controllo pubblico, redistribuzione di risorse e ricchezze per una “nuova era” e quel “restituiamo il controllo” alle comunità che ricorda “Take Back Control” di Boris Johnson e dei brexiter. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Andy Burnham is in but can he win
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