Il Nothing Phone (4b) combina un design equilibrato con buone prestazioni, mantenendo un prezzo accessibile. Tuttavia, manca il supporto eSIM, una caratteristica richiesta da molti utenti. Il telefono rispetta la filosofia del marchio, puntando su un equilibrio tra costo, usabilità e performance, senza concentrarsi esclusivamente sulla potenza dei dispositivi di fascia alta. Non presenta caratteristiche innovative rispetto ai modelli precedenti, ma si differenzia per l’approccio più semplice e funzionale.

Nothing Phone (4b) interpreta bene la filosofia del brand: una delle poche aziende ancora impegnate a cercare un equilibrio concreto fra prezzo, esperienza d’uso e prestazioni, senza inseguire a tutti i costi la potenza dei flagship. È uno smartphone pragmatico, pensato per chi vuole risparmiare accettando qualche inevitabile rinuncia. Il punto di equilibrio infatti non è perfetto: alcune scelte tecniche lo rendono meno competitivo rispetto ai medi gamma più aggressivi. Il suo plus resta però un design originale e immediatamente riconoscibile, elemento che lo separa dalla folla dei telefoni anonimi e non è un elemento da poco. Design sempre distintivo. 🔗 Leggi su Panorama.it

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© Panorama.it - Recensione Nothing Phone (4b: bello, equilibrato, ma senza eSIM

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