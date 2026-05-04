VolleY SERIE B2 L’Ambra Cavallini inciampa a Firenze Match equilibrato ma non bello

L’Ambra Cavallini Pontedera ha perso 3-1 contro il Liberi e Forti in una partita di Serie B2 giocata a Firenze. La squadra toscana ha chiuso il match con un risultato che interrompe una serie di risultati positivi. Il match è stato equilibrato, anche se non si è trattato di una partita particolarmente spettacolare. La squadra di Pontedera torna così a casa senza punti dopo la trasferta.

Si ferma la scia positiva dell’ Ambra Cavallini Pontedera che torna perdente per 3-1 dalla trasferta a Firenze in casa del Liberi e Forti. Dopo due turni positivi – la vittoria a Cecina e il successo casalingo – che hanno permesso di ottenere una tranquilla e rassicurante posizione di metà classifica, le pontederesi non sono riuscite a dare continuità ai progressi raggiunti. Poco male a livello di ranking (categoria salva e riconfermata anche per il prossimo anno sportivo) meno per la prestazione visto che l’intento di queste ultime due giornate di regoular season era quello di onorare al meglio le ultime sfide della stagione. Quindi è un giro a vuoto l’ultima trasferta del campionato dopo una partenza lottata, ma conquistata ai vantaggi.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - VolleY SERIE B2. L’Ambra Cavallini inciampa a Firenze. "Match equilibrato, ma non bello» Notizie correlate VOLLEY SERIE B2. L’Ambra Cavallini torna a mani vuoteTrasferta amara per l’Ambra Cavallini Pontedera che torna a mani vuote dalla trasferta a San Casciano dove non conquista nemmeno un set. Volley serie B2. L’Ambra Cavallini si smarrisce in trasferta. Castelfiorentino ha la strada spianataE’ sindrome da trasferta per l’Ambra Cavallini Pontedera? La gara a Castelfiorentino doveva essere la conferma della continuità dopo il punto... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Volley serie B2. Ambra Cavallini, la salvezza è sicura: Ora lottiamo per il sesto posto; Perullo Volley Livorno: ultima trasferta per le gialloblù a Castelfiorentino; VolleY SERIE B2. L’Ambra Cavallini inciampa a Firenze. Match equilibrato, ma non bello; Volley serie B2 Ambra Cavallini la salvezza è sicura | Ora lottiamo per il sesto posto. VolleY SERIE B2. L’Ambra Cavallini inciampa a Firenze. Match equilibrato, ma non bello»Si ferma la scia positiva dell’Ambra Cavallini Pontedera che torna perdente per 3-1 dalla trasferta a Firenze in casa ... sport.quotidiano.net Volley serie B2. Ambra Cavallini, la salvezza è sicura: Ora lottiamo per il sesto posto»Salvezza matematica per l’Ambra Cavallini Pontedera che festeggia la sua permanenza in B2 anche per la prossima stagione nel ... sport.quotidiano.net IT’S MATCH DAY! 25ª giornata andata regular season serie B2 Ambra Cavallini Pontedera 18:00 Impianto Sportivo Paganelli #liberieforti1914 #laserieB2 #STILLuS - facebook.com facebook