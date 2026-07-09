Nothing Phone (4b) è un nuovo smartphone con un design industrial. È stato descritto come adatto a essere collocato nel salotto di casa. Il dispositivo è stato presentato come un modello che si distingue per l’aspetto estetico. La descrizione si concentra sulle caratteristiche di design, senza fornire dettagli tecnici o altre specifiche sul prodotto. La notizia non include informazioni su prezzo, disponibilità o funzionalità aggiuntive.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Dopo la A arriva la B. E no, non è solo una questione di alfabeto. Appena lanciato sul mercato italiano, Nothing Phone (4b) aggiunge un nuovo tassello alla famiglia di smartphone del marchio britannico, raccogliendo il testimone dai precedenti Nothing Phone (4a) e Nothing Phone (4a) Pro per riproporre la sua formula estetica ben collaudata in una fascia di prezzo ancora più accessibile. Il DNA resta quello di sempre: un design industrial fuori dagli schemi e un'esperienza equilibrata, con un occhio ancora più attento al rapporto tra costo e prestazioni. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Nothing Phone (4b) è il nuovo smartphone dal design industrial che starebbe una meraviglia nel tuo salotto

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Nothing Phone 4a Pro Best Design Phone 2026 Full Honest Review!

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