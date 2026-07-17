re sergio stoppa il governo che vuole graziare roggero

La Cassazione ha confermato la condanna di Mario Roggero, che aveva sparato e ucciso due rapinatori e ferito un terzo durante una rapina. Il cardinale ha espresso pubblicamente la sua opinione, affermando di non aver mai dubitato che la Cassazione avrebbe mantenuto la condanna. La decisione è arrivata dopo un procedimento giudiziario lungo, che ha visto la condanna definitiva in sede di Cassazione.

Non ho mai avuto dubbi sul fatto che la Cassazione avrebbe condannato Mario Roggero. Dall’inizio della sua storia, cioè da quando sparò e uccise due rapinatori, ferendone un terzo, mi ero convinto che i giudici non l’avrebbero perdonato mai. Roggero aveva reagito vedendo la moglie e la figlia malmenate e minacciate, inseguito i malviventi e, impugnata la pistola che deteneva regolarmente, non aveva esitato a sparare.? Contenuto riservato agli abbonati. su La Verità L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info

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