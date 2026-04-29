Castel Volturno si mobilita contro il Cpr che il governo Meloni vuole costruire nella provincia di Caserta

A Castel Volturno si sono uniti diversi gruppi, tra chiese, organizzazioni non governative, sindacati e associazioni, in una mobilitazione contro il progetto di costruzione di un centro di rimpatrio dei migranti annunciato dal governo nella provincia di Caserta. La proposta prevede la realizzazione del primo Cpr in Campania, regione in cui quasi il 20% della popolazione è costituita da migranti. L'iniziativa ha portato a un forte fermento locale.

Una grande alleanza tra chiesa, ong, sindacati e associazioni ha lanciato un appello contro il primo centro per il rimpatrio dei migranti in Campania, dove i migranti sono quasi il 20% della popolazione.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Castel Volturno, preoccupazione per il CPR: il Garante dei detenuti della provincia di Caserta esprime forte dissensoCastel Volturno, forte dissenso sul CPR: il Garante dei detenuti di Caserta richiama le istituzioni al rispetto della dignità e dei diritti umani La... No al CPR a Castel Volturno: proposta alternativa per CasertaPetizione contro il Centro di permanenza per il rimpatrio a Castel Volturno: si chiede di realizzarlo nell’area Ma. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Dignità e cambiamento nel centro San Daniele Comboni di Castel Volturno; La Chiesa campana dice no al Cpr a Castel Volturno: Si segue la logica dello scarto; Gesco, no al Cpr di Castel Volturno; Napoli, Lukaku torna a Castel Volturno e poi riparte: sempre il gelo con il club. Cpr a Castel Volturno, migranti discriminatiIl governo sembra intenzionato a rafforzare le strutture destinate a imprigionare e rimpatriare i migranti. L’ultima novità è un Cpr (Centro di Permanenza per il Rimpatrio) a Castel Volturno, con una ... napoli.repubblica.it Cpr a Castel Volturno: card. Battaglia (Napoli), le politiche migratorie non possono essere ridotte a dispositivi di contenimentoLa realizzazione di un Centro di permanenza per i rimpatri (Cpr) a Castel Volturno non è la risposta di cui questo territorio ha bisogno. Lo dice oggi il cardinale arcivescovo di Napoli Mimmo Battag ... agensir.it NapoliMagazine.Com. . VIDEO NM - Napoli, selfie e autografi per Conte all’esterno del centro sportivo di Castel Volturno: “Mister, resta con noi!” - facebook.com facebook VIDEO NM - Napoli, selfie e autografi per Conte all’esterno del centro sportivo di Castel Volturno: “Mister, resta con noi!” x.com