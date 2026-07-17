Re Carlo ha compiuto 79 anni, mentre la Regina Camilla ha celebrato il suo compleanno. In occasione, è stato diffuso un nuovo ritratto ufficiale della regina. Non sono stati resi noti dettagli su eventuali celebrazioni pubbliche o private. La notizia si concentra sui festeggiamenti e sulla presentazione dell’immagine ufficiale senza ulteriori approfondimenti.

Re Carlo festeggia il 79esimo compleanno della Regina Camilla che per l’occasione ha presentato un nuovo ritratto ufficiale. Per il Sovrano sono state giornate intense, tra l’incontro con Harry e i nipotini, l’eliminazione dell’Inghilterra dai Mondiali e gli impegni istituzionali, tanto che ha sentito la necessità di affogare dispiaceri e preoccupazioni con una pinta di birra e di scherzarci su. Re Carlo, la nuova foto per i 79 anni di Camilla. In occasione del suo compleanno, Buckingham Palace ha pubblicato un nuovo ritratto della Regina Camilla che è nata appunto il 17 luglio 1947. In aggiornamento . 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Re Carlo, i 79 anni di Camilla e la birra per affogare i troppi dispiaceri

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