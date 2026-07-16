Due uomini sono stati ripresi mentre bevono birra in un pub, commentando la sconfitta dell’Inghilterra ai Mondiali. Uno di loro, riferendosi alla sconfitta, dice: “Questo è il giorno giusto per annegare i dispiaceri”, mentre alza una pinta di birra. La scena è stata catturata in un video che mostra i due uomini che brindano tra risate e commenti ironici sulla partita.

“Questo è il giorno giusto per annegare i dispiaceri”; parola di re Carlo III che alza una pinta di birra per fare un brindisi condito di amara ironia. Il sovrano, accompagnato dalla moglie Camilla, giovedì ha fatto visita ad una birreria storica del Dorset, un luogo inaugurato nel 1777 da agricoltori che hanno tramandato una tradizione per generazioni il cui lavoro ha permesso all’attività di sopravvivere ed espandersi in gran parte del Sud dell’Inghilterra. Dopo aver faticosamente spillato una pinta di Fursty Ferret, la birra che ha reso famoso il birrificio di campagna che l’anno prossimo compirà 250 anni, il re ha colto la palla al balzo per risollevare il morale dei presenti e dei sudditi che lo rivedranno proiettato tra tv e social. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - “Questo è il giorno giusto per annegare i dispiaceri”: il video di Carlo e Camilla che bevono birra al pub dopo la sconfitta dell’Inghilterra ai Mondiali

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