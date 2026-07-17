Il 17 luglio, giorno in cui si celebra l’anniversario di matrimonio di una duchessa e di un conte, è anche il compleanno della regina consorte, nata nel 1947. Quest’anno, Camilla compie 79 anni. La data coincide con eventi pubblici e privati legati alla famiglia reale, ma non sono stati annunciati dettagli specifici sul suo festeggiamento.

Il 17 luglio, giorno dell’anniversario di matrimonio di Beatrice di York ed Edoardo Mapelli Mozzi, è anche il compleanno della regina Camilla. La moglie del sovrano, nata nel 1947, quest’anno compie 79 anni. Un anniversario importante, ma non tanto quello che la donna celebrerà nel 2027, quando cambierà decade ed entrerà negli ottanta. Sulla scena pubblica da almeno mezzo secolo – da quando, vale a dire, era l’amante del primogenito della regina Elisabetta -, la sua figura è stata sviscerata nei dettagli. GUARDA LE FOTO Camilla con la tiara di Eugenia, la gaffe di Letizia di Spagna e altre foto e news royal della settimana. La regina Camilla compie 79 anni: 7 curiosità su di lei. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Il 17 luglio la regina Camilla compie 79 anni. Di lei si sa tutto. O forse. Ecco 7 curiosità davvero imperdibili

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