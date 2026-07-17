A due giorni dalla telecronaca di Inghilterra contro Argentina, le polemiche su un commentatore sportivo continuano. Dopo le critiche per aver mostrato pareri ritenuti troppo favorevoli alla squadra argentina, il dibattito si è esteso ai social e ai media. Un commentatore ha scritto che si sente appena all’inizio delle proprie dichiarazioni, mentre un altro ha suggerito che la Rai dovrebbe chiedergli di moderarsi.

A due giorni dalla telecronaca di Inghilterra – Argentina, le polemiche attorno a Daniele Adani non accennano a spegnersi. Dopo le critiche piovute sulla telecronaca della semifinale mondiale, accusata da molti telespettatori di essere eccessivamente sbilanciata a favore dell’Albiceleste, il dibattito si è allargato ben oltre i novanta minuti. Prima lo scontro social con il consigliere regionale lombardo Luca Paladini, poi le riflessioni dello storico volto Rai Amedeo Goria sul modo di raccontare oggi il calcio in televisione. A riaccendere la discussione è stato proprio lo scambio tra Adani e Paladini. Poche ore dopo la semifinale, il commentatore Rai ha scritto in privato al consigliere regionale in Lombardia di Patto Civico, che aveva criticato la sua telecronaca: “Ho appena cominciato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Rassegnati invidioso”. Non si placano le polemiche su Adani, che scrive: “Ho appena cominciato”. L’affondo di Goria: “Se fossi in Rai gli direi di darsi una calmata”

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