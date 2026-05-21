Dal 21 maggio torna in esclusiva su Sky con la seconda stagione di Money Road, il programma condotto da Fabio Caressa. In un'intervista, il conduttore ha commentato l'importanza di mantenere spazi di libertà all’interno di un matrimonio, evitando che la convivenza diventi un peso. Ha anche menzionato come, quando gli chiedevano se fosse invidioso del successo di una collega, rispondeva che anche il suo successo era legato a quello di lei.

Com'è stato tornare alla guida di questa seconda edizione di Money Road? «L'anno scorso mi sono dovuto immergere piano piano in una nuova realtà e sono stato aiutato tantissimo dalla squadra perché credo molto nel lavoro di gruppo, che anche quest'anno è stato fantastico. A questo giro mi sono sentito ancora più a mio agio anche perché, dopo cinquemila dirette, ho finalmente capito che non deve essere per forza buona la prima». Si colpevolizza quando sbaglia? «Prima mi sentivo male se sbagliavo. Oggi sono più sereno, anche perché l'importante è tenere il filo e non dimenticarsi dell'empatia, anche se in Money Road la mia, di empatia, è controllata. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Fabio Caressa: «In un matrimonio occorre ritagliarsi i propri spazi di libertà, altrimenti diventa una zavorra. Quando mi chiedevano se fossi invidioso che Benedetta Parodi guadagnasse più di me dicevo che il suo successo era anche il mio»

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