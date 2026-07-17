Rare Beauty ha annunciato Ella Bright come sua prima ambassador, segnando una nuova fase del brand fondato nel 2020. La scelta dell’attrice deriva dalla connessione con il suo ruolo in Off Campus, dove ha interpretato Hannah Wells. La collaborazione si distingue come la prima celebrity partnership del marchio. Ella Bright diventa così il volto ufficiale di Rare Beauty, in un accordo che unisce la sua immagine con la filosofia del marchio.

Per chi ha amato Hannah Wells in Off Campus, questa notizia ha quasi il sapore di destino. L’attrice Ella Bright è infatti stata scelta come prima celebrity ambassador nella storia di Rare Beauty, il brand fondato da Selena Gomez nel 2020, inaugurando una nuova fase per il marchio. Fino a oggi, infatti, la founder era rimasta l’unico volto celebrity ufficialmente associato al brand, che negli anni aveva preferito collaborare con creator e make-up artist della propria community. Ora Rare Beauty affida il suo prodotto iconico, il Soft Pinch Liquid Blush, a una delle attrici più amate della Gen Z. E c’è un motivo per cui questa scelta è letteralmente perfetta: chi ha visto Off Campus sa bene che proprio il blush è sempre stato parte della storia di Hannah. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Rare Beauty sceglie Ella Bright come prima ambassador. Ecco perché il legame con Off Campus rende questa collaborazione perfetta

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