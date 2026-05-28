Ella Bright, interprete di Off Campus, ha commentato la polemica riguardante la differenza d’età tra lei e il collega Belmont Cameli. Mentre i personaggi interpretati sono coetanei nella serie, gli attori reali hanno una differenza di circa otto anni e mezzo. La questione è diventata oggetto di discussione tra i fan sui social media. Bright ha spiegato che la differenza d’età tra loro non influisce sulla loro interpretazione o sul lavoro sul set.

E proprio parlando di età, tra le tante discussioni nate sui social attorno alla serie (su TikTok e Instagram non si parla praticamente d’altro) ne è emersa anche una sulla differenza d’età tra i due protagonisti. Facciamo un passo indietro: il primo capitolo si concentra sulla storia d’amore tra Hannah e Garrett, un’aspirante musicista e un giocatore di hockey interpretati rispettivamente da Ella Bright e Belmont Cameli. Quando nasce una nuova ossessione, è normale voler sapere tutto sul cast, dalle informazioni più generali alle curiosità più nascoste. Impossibile quindi non imbattersi nell’età degli attori e scoprire che, sebbene nella serie i due personaggi siano coetanei, nella vita reale lui ha 8 anni e mezzo più di lei. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Ella Bright di Off Campus risponde alla polemica sulla differenza d’età tra lei e il collega Belmont Cameli

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ella Bright Addresses Age Gap With Off Campus Costar Belmont Cameli | E! News

Notizie e thread social correlati

Belmont Cameli, protagonista di Off Campus, ha donato un rene e dato il via a una catena che ha salvato sette personeNel 2018, l’attore ha donato un rene durante un programma di scambio tra donatori, permettendo a sette persone di ricevere un trapianto.

Voleva donare il rene al suo amico, ma non era compatibile. Così è stato assegnato a un’altra paziente: la storia di Belmont Cameli e della catena di donazioni di organiNel 2018, un attore di 28 anni ha preso parte a una catena di donazioni di organi che ha coinvolto 14 persone e ha permesso di salvare sette vite.

Temi più discussi: Off Campus, Ella Bright rompe il silenzio sulla differenza d'età con Belmont Cameli; Tutto quello che devi sapere su Ella Bright, l'attrice che interpreta Hannah Wells in Off Campus; Scintille sul set di Off Campus: Ella Bright racconta il primo incontro con Belmont Cameli; La spiegazione di un fenomeno: perché Off Campus è meglio di Bridgerton.

Off Campus: é polemica per la differenza d'età tra Ella Bright e Belmont Cameli reddit

Belmont Cameli e Ella Bright della serie Off Campus facendo il trend di I know What You Did Last Summer! x.com

Ella Bright di Off Campus risponde alla polemica sulla differenza d’età tra lei e il collega Belmont CameliOff Campus è la serie del momento. L’adattamento televisivo della saga romance sportiva di Elle Kennedy è approdato su Prime Video con la prima stagione, catalizzando l’attenzione sia dei giovanissimi ... vanityfair.it

Off Campus, Ella Bright difende le scene intime con Belmont CameliOff Campus, Ella Bright difende le scene intime con Belmont Cameli. Sul set mi sono sempre sentita a mio agio. tvserial.it