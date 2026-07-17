Una donna di 27 anni ha bloccato un’auto nel parcheggio di una piazza centrale, chiedendo due euro alla conducente, una donna di 63 anni, che era accompagnata da un’amica. La 27enne si è poi avvicinata all’auto e ha aggredito verbalmente le due donne, creando scompiglio nel luogo pubblico. Nessuna delle due donne ha riportato ferite, ma la scena ha attirato l’attenzione dei presenti.

Si è piazzata davanti a un’auto, nel parcheggio pubblico della piazza in centro a Santa Vittoria di Gualtieri, pretendendo di avere due euro dalla donna al volante, una 63enne del paese che era in compagnia di un’amica. E di fronte al rifiuto di consegnare la moneta richiesta, una ragazza di 27 anni, originaria di Scandiano ma attualmente senza fissa dimora, apparsa in evidente stato confusionale, ha assunto in comportamento aggressivo e minaccioso, arrivando a essere fermata dai carabinieri e denunciata alla magistratura per rapina, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. Il folle episodio è accaduto verso le 14 di mercoledì nel parcheggio accanto all’edicola, a Santa Vittoria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rapina e aggressione: 27enne semina il panico

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