Battipaglia extracomunitario semina il panico in strada

Un giovane extracomunitario ha creato scompiglio in strada, inveendo e minacciando i passanti sul corso principale. La presenza di comportamenti aggressivi ha portato all’intervento delle forze dell’ordine. Nessuna persona è rimasta ferita. La polizia ha identificato l’individuo e ha preso provvedimenti in base alle normative vigenti. La situazione si è conclusa senza ulteriori conseguenze.

Un giovane extracomunitario – armato di un pesante bastone di ferro e in stato di evidente alterazione, presumibilmente a causa di gravi problemi psichiatrici o per l’abuso prolungato di sostanze alcoliche, ha seminato il terrore tra la folla. Ha tentato di colpire dei bambini presenti in pieno centro. L’allarme è scattato quando il giovane ha iniziato a inveire e a minacciare i passanti sul corso principale. La situazione è degenerata rapidamente. Lo riporta battipaglia1929.it. Si è innescata una vera e propria caccia all’uomo: gli agenti della Polizia di Stato, supportati dal coraggioso intervento di alcuni cittadini e passanti esasperati, si sono messi all’inseguimento del fuggitivo. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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