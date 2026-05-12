Un episodio di tensione si è verificato nel centro di Catania, quando un uomo armato ha causato scompiglio. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno fermato e arrestato un 47enne. L’intervento delle forze dell’ordine ha permesso di mettere fine alla situazione di pericolo e di garantire la sicurezza dei passanti. La persona è stata trasferita in carcere, mentre le indagini continuano per chiarire i dettagli dell’accaduto.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Allarme nel cuore della città. Momenti di forte tensione nel centro di Catania, dove un uomo armato è stato fermato e arrestato grazie al rapido intervento dei Carabinieri. Fondamentale il coordinamento tra la Centrale Operativa del Comando Provinciale, le pattuglie del Nucleo Radiomobile e l’Aliquota di Primo Intervento, che hanno evitato conseguenze potenzialmente gravi per la sicurezza pubblica. Il protagonista della vicenda è un 47enne catanese, ritenuto gravemente indiziato dei reati di maltrattamenti in famiglia, atti persecutori, minacce aggravate e porto abusivo di arma. Resta comunque valida la presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Catania, uomo armato semina il panico in centro: in carcere 47enne

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