Rapina di Grinzane i risarcimenti alle famiglie delle vittime e anche al complice sopravvissuto
La Cassazione ha stabilito i risarcimenti definitivi per le famiglie delle vittime di una rapina a Grinzane, con una somma di 780mila euro da dividere tra i parenti di due persone uccise durante il furto. La sentenza include anche il pagamento a un sopravvissuto tra i complici, oltre alla condanna di un uomo coinvolto.
Oltre alla condanna di Mario Roggero, la Cassazione ha reso definitive le provvisionali di 780mila euro da suddividere tra i parenti di Spinelli e Mazzarino, uccisi dal gioielliere cuneese. Stabiliti 10mila euro anche per Modica, rimasto ferito nella sparatoria. 🔗 Leggi su Torino.repubblica.it
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