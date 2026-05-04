Crans Montana stop alle fatture per le famiglie delle vittime | l’annuncio del presidente svizzero

Il presidente svizzero ha annunciato che le famiglie delle vittime dell’incendio a Crans Montana non dovranno più sostenere i costi delle cure ospedaliere ricevute dopo l’incidente. L’annuncio è stato fatto in seguito a un incontro con una figura politica di rilievo a Yerevan. Parmelin ha confermato che non ci saranno oneri finanziari per le famiglie coinvolte, in risposta alle richieste di assistenza post-incidentale.

“Le persone ferite nell’incendio di Crans Montana e le loro famiglie non dovranno pagare nulla per le cure mediche prestate negli ospedali svizzeri dopo la catastrofe”. Questo l’annuncio del presidente della Confederazione svizzera Guy Parmelin al termine di un incontro con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, a margine del Vertice della Comunità Politica Europea in corso a Yerevan, in Armenia. Infatti, in un messaggio diffuso sui social, Parmelin ha chiarito che le spese sanitarie saranno coperte dall’aiuto alle vittime, nella misura in cui non risultino già coperte dalle assicurazioni. Una precisazione che punta ad evitare possibili malintesi in seguito alla trasmissione delle fatture relative ai ricoveri e agli interventi effettuati in Svizzera nelle ore immediatamente successive alla tragedia.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Crans Montana, stop alle fatture per le famiglie delle vittime: l’annuncio del presidente svizzero Notizie correlate Strage di Crans Montana, l’ospedale svizzero invia per errore le fatture alle famiglie dei feriti italianiTre famiglie dei ragazzi italiani feriti nella strage di Crans Montana hanno ricevuto dall’ospedale di Sion, nel Cantone Vallese, la fattura relativa... Crans Montana, Parmelin: «Non manderemo fatture alle famiglie delle vittime». L'accordo dopo il summit con MeloniLe persone ferite nell'incendio a Crans-Montana e le loro famiglie, «indipendentemente dal loro luogo di residenza, non dovranno pagare nulla per le... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Incendio di Crans-Montana: chi copre le spese mediche delle vittime; Crans Montana, le famiglie delle vittime potranno vedere il filmato dell'incendio; Crans-Montana, inviate le fatture alle famiglie dei feriti italiani. Proteste da Roma: Ignobile; Crans-Montana, non tutti gli ospedali hanno spedito le fatture. Crans-Montana, il presidente Parmelin: 'Stop all'invio delle fatture'Le persone ferite nell'incendio a Crans-Montana e le loro famiglie, indipendentemente dal loro luogo di residenza, non dovranno pagare nulla per le cure mediche prestate negli ospedali svizzeri immed ... ansa.it Crans-Montana, stop all’invio di fatture mediche ai familiari dei feritiIl presidente della Confederazione svizzera: Esamineremo la questione sulla base delle norme vigenti. Meloni: Per ora abbiamo avuto la garanzia, poi cercheremo una soluzione bilaterale. I pm roman ... quotidiano.net Il Presidente Meloni ha raccolto l’impegno politico del Presidente Parmelin affinché alle famiglie dei ragazzi italiani colpiti dalla tragedia di Crans Montana non venga richiesto alcun onere relativo alle cure ospedaliere prestate in Svizzera. - facebook.com facebook Fatture ai feriti di Crans-Montana, Meloni incontra Parmelin: “Cerchiamo una soluzione accettabile” milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com