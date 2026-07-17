Ranucci ha dichiarato di aver incaricato i suoi avvocati di preparare una risposta alle accuse ricevute, dopo aver smentito le affermazioni di una fonte confidenziale che aveva rivelato dettagli non verificati. Nel frattempo, Esperia ha risposto affermando di confermare tutte le dichiarazioni fatte in precedenza. La disputa tra le due parti si sposta così in ambito legale, con azioni formali e comunicazioni ufficiali.

Lo scontro tra Esperia e Report si sposta sul terreno legale. Sigfrido Ranucci ha annunciato di aver affidato ai propri avvocati la replica alle dichiarazioni di Gino Zavalani, direttore editoriale di Esperia, che aveva sostenuto di aver ricevuto da una fonte interna alla redazione del programma Rai le indicazioni sui passaggi più controversi del libro autobiografico del conduttore. Una ricostruzione respinta senza esitazioni da Ranucci: "È falso quanto asserito da Zavalani, non ha alcuna fonte all'interno di Report. Ho già dato mandato al mio legale". Il giornalista ha dunque negato l’esistenza di una gola profonda tra i collaboratori della trasmissione, ipotesi lanciata da Zavalani nel corso di un’intervista a Radio Libertà. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ranucci smentisce la gola profonda e minaccia vie legali, Esperia lo sfida: "Confermiamo tutto"

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