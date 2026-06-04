Il Manchester City ha smentito le voci di un possibile trasferimento di Haaland al Real Madrid. I Citizens hanno dichiarato che non ci sono possibilità di vedere l’attaccante norvegese nel club spagnolo e hanno annunciato anche un possibile ricorso legale contro le indiscrezioni provenienti dalla Spagna. La questione riguarda le trattative di mercato e le notizie diffuse dai media spagnoli, che sono state respinte con fermezza dalla società inglese.

Dura presa di posizione dei Citizens sulle indiscrezioni provenienti dalla Spagna: nessuna possibilità di vedere Haaland al Real Madrid. Il Manchester City ha deciso di intervenire pubblicamente per fare chiarezza sulle recenti indiscrezioni riguardanti il futuro di Erling Haaland. Nelle ultime ore, infatti, diversi rumors provenienti dalla Spagna avevano ipotizzato un possibile trasferimento dell’attaccante norvegese al Real Madrid, alimentando speculazioni e dibattiti tra tifosi e addetti ai lavori. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Attraverso un comunicato ufficiale, il club inglese ha però respinto con fermezza ogni voce, definendo tali ricostruzioni completamente prive di fondamento. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Real Madrid Haaland, il Manchester City smentisce tutto: pronto anche il ricorso alle vie legali

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