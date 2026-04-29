Ranucci attacca Nordio | È stato nel ranch di Cipriani e Minetti in Uruguay ministro | Fake valuto vie legali - VIDEO

Il conduttore di Report Sigfrido Ranucci attacca il ministro della Giustizia Carlo Nordio durante la trasmissione È sempre Cartabianca. Il Guardasigilli: "Non so da dove escano queste follie inventate di sana pianta" Il conduttore di Report Sigfrido Ranucci attacca il ministro della Giustizia.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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