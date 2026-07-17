Ranucci ha dichiarato che non ci sono “franchi tiratori” a Report e ha querelato Esperia. La replica dell’azienda: «Non ci facciamo intimidire, confermiamo tutto». La disputa legale tra Ranucci e Esperia si è spostata nei tribunali, dopo che il conduttore ha incaricato i suoi avvocati di agire contro l’azienda. La vicenda riguarda questioni legali non specificate pubblicamente.

La vicenda si sposta dalle polemiche ai tribunali. Sigfrido Ranucci annuncia di aver dato mandato ai propri legali contro Esperia, dopo le dichiarazioni del direttore editoriale Gino Zavalani, che aveva raccontato a Radio Libertà come la segnalazione da cui è nato lo scoop sul libro La scelta gli sarebbe arrivata da una fonte che lui identifica come interna alla redazione di Report. Il conduttore Rai replica definendo questa ricostruzione «totalmente falsa». Ma da Esperia arriva una controreplica durissima: «Confermiamo tutto quello che abbiamo detto e continuiamo ad aspettare le risposte di Ranucci alle nostre dieci domande». Ranucci nega tutto e annuncia querela. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Ranucci esclude la presenza di “franchi tiratori” a Report e querela Esperia. La replica: «Non ci facciamo intimorire, confermiamo tutto»

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Qualcuno mi aiuti a capire: #lavitola, il faccendiere amico di berlusconi, quello che contribuì alla bufala della casa di Montecarlo ed alla compravendita di senatori, condannato per estorsione, è amico di #ranucci il quale esclude che possa essere coinvolto nel x.com

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