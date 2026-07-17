Gino Zavalani ha dichiarato di aver ricevuto pagine del libro di Ranucci dalla redazione di Report, smentendo così la serenità attribuita all’intera squadra. La sua affermazione riapre il dibattito sul caso, evidenziando tensioni interne alla trasmissione. Zavalani ha fatto sapere di non condividere la tranquillità che viene descritta pubblicamente, aggiungendo un elemento di tensione tra i membri del team. La vicenda si arricchisce di nuovi dettagli che potrebbero alimentare ulteriori discussioni.

«Io questa serenità che viene descritta come propria dell’intera redazione non la ritrovo». Gino Zavalani riaccende il caso Report-Sigfrido Ranucci con un retroscena destinato a far discutere. Ospite di Radio Libertà, il direttore editoriale di Esperia sostiene infatti di aver ricevuto proprio dall’interno della redazione di Report le indicazioni sui passaggi del libro di Ranucci che hanno alimentato le polemiche degli ultimi giorni. Un dettaglio che, a suo giudizio, smentisce la rappresentazione di una redazione granitica e schierata come un solo uomo a difesa del conduttore. «Quel libro non l’avrei mai letto, ma qualcuno da Report me lo ha segnalato». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Franchi tiratori a Report, Zavalani rivela: “Le pagine del libro di Ranucci inviate dalla sua redazione”

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