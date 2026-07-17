Carlos Alcaraz potrebbe tornare in campo al Masters 1000 di Cincinnati, riaprendo la propria stagione sul cemento americano. Lo spagnolo proverebbe a difendere il titolo conquistato nel 2025 e a recuperare terreno nella classifica ATP, dove attualmente occupa la terza posizione alle spalle di Jannik Sinner e Alexander Zverev. Il suo piazzamento alla vigilia del torneo dipenderà anche dal risultato ottenuto dal tedesco a Montreal. L’eventuale presenza di Alcaraz in Ohio non rappresenterebbe però una minaccia immediata per il primato mondiale di Sinner. Lo spagnolo dovrà infatti difendere molti punti sia a Cincinnati sia agli US Open e, anche vincendo entrambi i tornei, potrebbe raggiungere al massimo quota 8. 🔗 Leggi su Sportface.it

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© Sportface.it - Ranking ATP, Alcaraz verso Cincinnati: Sinner resta al comando, Zverev è il vero pericolo

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Alcaraz DOMINATES and Sinner Crumbles / Chaos in Rio

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