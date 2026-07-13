Ranking ATP 13 luglio 2026 | Sinner consolida il primato Zverev scavalca Alcaraz
Dopo Wimbledon, il ranking ATP vede Jannik Sinner al primo posto con 13.450 punti. Alexander Zverev, secondo, ha raggiunto 8.480 punti, superando Carlos Alcaraz, che ora è terzo con 8.160 punti.
Al termine del torneo di Wimbledon è stato aggiornato il ranking ATP: Jannik Sinner dopo aver confermato il titolo sull’erba londinese consolida il primo posto con 13450 punti, ma alle sue spalle ora c’è il tedesco Alexander Zverev, secondo a quota 8480, che scavalca lo spagnolo Carlos Alcaraz, ora terzo a quota 8160. Guadagna una posizione Flavio Cobolli, ora nono a quota 3460, così come sale di un posto Lorenzo Musetti, 14° con 2315, mentre ne perde due Luciano Darderi, 18°. Matteo Arnaldi sale di una piazza, in 34ma posizione, mentre ne guadagna otto Matteo Berrettini, ora 43°. Perde 13 piazze invece Mattia Bellucci, che scivola all’80° posto, infine Lorenzo Sonego scende di 14 posti e si attesta in 83ma posizione. 🔗 Leggi su Oasport.it
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CLASSIFICA ATP AGGIORNATA al 08 Giugno 2026
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