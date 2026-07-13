sinner punta al vertice atp zverev supera alcaraz nel ranking tennis

Dopo Wimbledon, la classifica ATP ha subito variazioni significative. Sinner mira alla vetta della classifica, mentre Zverev ha superato Alcaraz posizionandosi più in alto. La graduatoria aggiornata riflette i risultati recenti dei tornei.

Novità nella Classifica Mondiale ATP dopo Wimbledon. ROMA (ITALPRESS) – La classifica mondiale ATP si è aggiornata in seguito alla conclusione di Wimbledon e porta con sé importanti novità. Jannik Sinner, il talentuoso tennista azzurro, conferma il suo status di numero uno al mondo. Alle sue spalle, il finalista del torneo britannico, Alexander Zverev, ha scalzato Carlos Alcaraz, che sta preparando il suo ritorno nel circuito. Adesso il tedesco occupa la seconda posizione, mentre lo spagnolo scivola al terzo posto della classifica internazionale. Un interessante miglioramento per l’Italia viene rappresentato da Flavio Cobolli, che ha guadagnato una posizione e si attesta al nono posto della classifica mondiale grazie ai quarti di finale raggiunti a Wimbledon. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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