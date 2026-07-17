Alle 8:30 di ieri, due dipendenti aprono il negozio di gioielli nel centro commerciale Merlata Bloom. Poco dopo, due uomini in parrucca entrano nel negozio e, con la minaccia di armi, si fanno consegnare i preziosi. La fuga dei rapinatori dura pochi minuti: vengono rintracciati e bloccati in un bed and breakfast nel quartiere Giambellino.

Ore 8.30 di ieri, centro commerciale Merlata Bloom. Due commesse del punto vendita "Gioielli di Valenza" aprono la cler del negozio per iniziare il turno di lavoro. È in quel momento che si materializzano dal nulla sei uomini: due di loro sono armati, anche se poi si scoprirà che una delle pistole è solo una riproduzione inoffensiva; indossano gilet catarifrangenti tipo addetti alle consegne e parrucche e mascherine per evitare che le telecamere colgano il colore dei loro capelli o ne immortalino i volti. Una banda di professionisti, insomma. Il raid è fulmineo. Così come fulminea sarà la caccia ai presunti autori, che condurrà gli investigatori una decina di chilometri più a sud. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Raid in parrucca al Merlata Bloom. La fuga dei rapinatori dura poco: bloccati in un b&b al Giambellino

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Il blitz travestito da operai: lassalto al Merlata Bloom finisce al Giambellino

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