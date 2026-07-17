Poco prima delle 8.30 di ieri mattina, un gruppo di rapinatori ha assaltato il centro commerciale Merlata Bloom, poco prima dell'apertura. I malviventi sono entrati e hanno agito in modo rapido, portando via denaro e oggetti di valore. La polizia è intervenuta subito e ha fermato l’intera banda. Tutti gli arrestati sono stati portati in cella. Nessuno è rimasto ferito durante il tentativo di rapina.

Poco prima delle 8.30 di ieri mattina, quando il centro commerciale Merlata Bloom stava per aprire i battenti, un gruppo di rapinatori ha messo a segno un colpo rapido e spietato. Parrucche in testa e giubbotti catarifrangenti addosso per mimetizzarsi o confondere eventuali telecamere, i malviventi sono sbucati alle spalle dei commessi della gioielleria Valenza proprio mentre stavano aprendo il negozio. Con decisione e violenza hanno quindi spinto i dipendenti all'interno, terrorizzandoli. Subito dopo è iniziato l'assalto: un estintore è stato usato per sfondare le vetrine, che sono state letteralmente ripulite in pochi istanti. Poi è toccato alla cassaforte, dove erano stati riposti i preziosi tolti dagli espositori la sera precedente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Assalto al Merlata Bloom. In cella l'intera banda

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