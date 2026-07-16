milano assalto alla gioielleria nel centro commerciale merlata bloom quattro rapinatori in fuga

Quattro persone armate hanno assaltato una gioielleria nel centro commerciale Merlata Bloom a Milano. L'episodio si è verificato giovedì 16 luglio, all’interno dello store «Gioielli di Valenza» situato in via Daimler. I rapinatori, forse di origini sudamericane, sono fuggiti dopo aver colpito il negozio. Non sono stati forniti dettagli sulle modalità dell’assalto né su eventuali feriti o sequestri. La polizia sta conducendo le indagini per identificare i responsabili.

Assalto armato ad una gioielleria del centro commerciale Merlata Bloom di Milano. Quattro rapinatori, forse di origini sudamericane, hanno colpito la mattina di giovedì 16 luglio allo store «Gioielli di Valenza» all’interno del centro commerciale di via Daimler. I malviventi sono entrati in azione poco prima dell’orario di apertura, intorno alle 8.30. Secondo le prime informazioni erano vestiti con pettorine catarifrangenti e indossavano delle parrucche. I rapinatori hanno aggredito alcuni dipendenti, spintonandoli, per poi concentrarsi sulle vetrine e sulla cassaforte. Stando ad un primo bilancio il bottino del colpo dovrebbe essere ingente, anche se non è ancora stato quantificato. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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