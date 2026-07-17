Rai 1 | Linea Blu Porti d’Italia a Taranto

Sabato 18 luglio alle 14, Rai 1 trasmetterà una puntata di “Linea Blu – Porti d’Italia” dedicata a Taranto. Il programma, in onda da più di 30 anni, si concentra sulla scoperta delle bellezze dei mari italiani. La puntata si concentrerà sui porti della città pugliese, mostrando aspetti legati all’ambiente marino e alle infrastrutture portuali. La trasmissione si inserisce nella programmazione domenicale del canale, offrendo approfondimenti sul patrimonio marittimo nazionale.

Tarantini Time Quotidiano “Linea Blu – Porti d’Italia”, il programma che da oltre trent’anni accompagna il pubblico alla scoperta delle meraviglie dei nostri mari, nella puntata di sabato 18 luglio alle 14.00 su Rai 1, farà tappa in Puglia. Donatella Bianchi navigherà lungo la costa tarantina da Punta Prosciutto ai Sarcofagi, tra dune, saline popolate di fenicotteri e relitti romani e proseguirà poi in canoa verso San Pietro in Bevagna, alla scoperta della Riserva Naturale della Foce del Fiume Chidro, dove le fredde acque dolci sotterranee incontrano quelle salate dello Jonio. Livio Beshir salirà invece a bordo di un peschereccio a strascico... 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

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LINEA BLU PORTI D'ITALIA ORTONA- ANTICIPAZIONI DELLA PUNTATA IN ONDA SABATO 4 LUGLIO 2026 SU RAI 1

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