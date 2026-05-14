Quest'anno, 87 porti turistici italiani hanno ottenuto la Bandiera Blu per il 2026, secondo quanto comunicato da Assonat-Confcommercio. L'annuncio è stato fatto in una conferenza stampa a Roma, dove sono stati presentati i risultati del riconoscimento. La Bandiera Blu viene assegnata in base a criteri relativi a qualità delle acque, servizi e gestione ambientale. I porti premiati si trovano in diverse regioni del paese.

“Il riconoscimento Bandiera Blu ai porti turistici è la dimostrazione di un settore che ha saputo evolversi, investendo in sostenibilità, innovazione e qualità dell’accoglienza”, afferma Luciano Serra, Presidente Assonat-Confcommercio. “I nostri marina sono infrastrutture sempre più moderne e strategiche, veri e propri hub che generano valore economico, occupazione e promozione dei territori. Inoltre, il percorso intrapreso dai concessionari è il risultato di una crescente attenzione alle tematiche ambientali, all’efficienza energetica e alla gestione responsabile delle risorse, in linea con gli standard europei e con le aspettative dei diportisti”.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Assonat-Confcommercio: 87 porti turistici italiani premiati con la Bandiera Blu 2026

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