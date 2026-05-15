Bandiera Blu anche per due Porti del Gargano
Due porti del Gargano nella provincia di Foggia hanno ottenuto la Bandiera Blu. In totale, sono sette i porti pugliesi che hanno ricevuto questo riconoscimento per le attività turistiche e ambientali. La consegna del riconoscimento avviene ogni anno e premia le località che rispettano determinati standard di qualità delle acque e dei servizi offerti. La certificazione, assegnata da un organismo internazionale, si aggiunge alle altre attestazioni di tutela ambientale e qualità dei servizi portuali.
Tra i sette porti turistici pugliesi che hanno avuto il riconoscimento della Bandiera Blu, ce ne sono anche due della Provincia di Foggia. Si tratta del porto ‘Marina del Gargano’ di Manfredonia e il porto ‘Maria della Libera’ di Rodi Garganico. In Puglia premiati anche due approdi. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
Sullo stesso argomento
Approdi 'Bandiera Blu', due vessilli sul Gargano: premiati il porto turistico di Rodi e il 'Marina del Gargano'Sette porti pugliesi ricevono il vessillo ‘Bandiera Blu’ per gli approdi della FEE - Foundation for Environmental Education.
Assonat-Confcommercio: 87 porti turistici italiani premiati con la Bandiera Blu 2026“Il riconoscimento Bandiera Blu ai porti turistici è la dimostrazione di un settore che ha saputo evolversi, investendo in sostenibilità, innovazione...
Anche nel 2026 la Liguria si conferma la regione con più Bandiere Blu in Italia con 35 località premiate per la qualità del mare, dei servizi e dell’ambiente. In provincia di Genova, a un passo dal capoluogo, vi aspettano 8 spiagge spettacolari Bandiera Blu. x.com
Fano conferma anche per il 2026 la Bandiera Blu, il prestigioso riconoscimento internazionale assegnato ai Comuni costieri che si distinguono per qualità ambientale, servizi, sicurezza e gestione sostenibile del territorio. facebook
Cariati ottiene la Bandiera Blu 2026: secondo riconoscimento consecutivo per la città jonicaIl sindaco Cataldo Minò e l’assessore Antonio Scarnato hanno ritirato il riconoscimento a Roma per qualità del mare, servizi e sostenibilità ... ecodellojonio.it
Bandiere Blu 2026: tutte le spiagge e i comuni premiati (tra le new entry c’è anche Lipari)Sono 525 le spiagge italiane premiate con la Bandiera Blu 2026: 14 nuovi ingressi, 3 uscite e 87 approdi turistici certificati. L'elenco. greenme.it