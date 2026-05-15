Bandiera Blu anche per due Porti del Gargano

Da ilsipontino.net 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due porti del Gargano nella provincia di Foggia hanno ottenuto la Bandiera Blu. In totale, sono sette i porti pugliesi che hanno ricevuto questo riconoscimento per le attività turistiche e ambientali. La consegna del riconoscimento avviene ogni anno e premia le località che rispettano determinati standard di qualità delle acque e dei servizi offerti. La certificazione, assegnata da un organismo internazionale, si aggiunge alle altre attestazioni di tutela ambientale e qualità dei servizi portuali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Tra i sette porti turistici pugliesi che hanno avuto il riconoscimento della Bandiera Blu, ce ne sono anche due della Provincia di Foggia. Si tratta del porto ‘Marina del Gargano’ di Manfredonia e il porto ‘Maria della Libera’ di Rodi Garganico. In Puglia premiati anche due approdi. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

bandiera blu anche per due porti del gargano
© Ilsipontino.net - Bandiera Blu anche per due Porti del Gargano
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Approdi 'Bandiera Blu', due vessilli sul Gargano: premiati il porto turistico di Rodi e il 'Marina del Gargano'Sette porti pugliesi ricevono il vessillo ‘Bandiera Blu’ per gli approdi della FEE - Foundation for Environmental Education.

Assonat-Confcommercio: 87 porti turistici italiani premiati con la Bandiera Blu 2026“Il riconoscimento Bandiera Blu ai porti turistici è la dimostrazione di un settore che ha saputo evolversi, investendo in sostenibilità, innovazione...

bandiera blu bandiera blu anche perCariati ottiene la Bandiera Blu 2026: secondo riconoscimento consecutivo per la città jonicaIl sindaco Cataldo Minò e l’assessore Antonio Scarnato hanno ritirato il riconoscimento a Roma per qualità del mare, servizi e sostenibilità ... ecodellojonio.it

bandiera blu bandiera blu anche perBandiere Blu 2026: tutte le spiagge e i comuni premiati (tra le new entry c’è anche Lipari)Sono 525 le spiagge italiane premiate con la Bandiera Blu 2026: 14 nuovi ingressi, 3 uscite e 87 approdi turistici certificati. L'elenco. greenme.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web