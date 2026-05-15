Bandiera Blu anche per due Porti del Gargano

Due porti del Gargano nella provincia di Foggia hanno ottenuto la Bandiera Blu. In totale, sono sette i porti pugliesi che hanno ricevuto questo riconoscimento per le attività turistiche e ambientali. La consegna del riconoscimento avviene ogni anno e premia le località che rispettano determinati standard di qualità delle acque e dei servizi offerti. La certificazione, assegnata da un organismo internazionale, si aggiunge alle altre attestazioni di tutela ambientale e qualità dei servizi portuali.

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