Una giovane minacciava di suicidarsi salendo sul tetto di un condominio a Savona. La polizia è intervenuta rapidamente, raggiungendo il tetto e riuscendo a bloccare la ragazza prima che potesse compiere il gesto. Nessuno è rimasto ferito e la giovane è stata messa in sicurezza. L’intervento si è concluso senza ulteriori complicazioni.

È stata salvata in extremis una giovane che minacciava un gesto estremo sul tetto di un condominio: l’intervento tempestivo e coordinato delle forze dell’ordine ha evitato il peggio. La ragazza, in stato di forte agitazione, è stata tratta in salvo dagli agenti della Polizia di Stato e dai Vigili del Fuoco, dopo che i genitori avevano lanciato l’allarme alla Centrale Operativa di Savona. La segnalazione e l’attivazione dei soccorsi Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda si è svolta nella tarda serata, quando alla Centrale Operativa della Questura di Savona è giunta una richiesta urgente di aiuto. I... 🔗 Leggi su Virgilio.it

Segui gli aggiornamenti su Savona.

© Virgilio.it - Ragazza minaccia di suicidarsi a Savona e va sul tetto condominiale, così l'hanno salvata gli agenti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ragazza minaccia di buttarsi giù dal tetto del centro commerciale Merlata Bloom: salvata in extremisUna ragazza si è arrampicata sul cornicione del tetto del centro commerciale Merlata Bloom e ha minacciato di buttarsi nel vuoto.

Donna salvata dal suicidio a Como, così gli agenti l'hanno trovata e portata in salvoUna donna è stata salvata da un tentativo di suicidio a Como grazie all’intervento congiunto di Polizia e Carabinieri.