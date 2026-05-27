Ragazza minaccia di buttarsi giù dal tetto del centro commerciale Merlata Bloom | salvata in extremis

Una ragazza si è arrampicata sul cornicione del tetto del centro commerciale Merlata Bloom e ha minacciato di buttarsi nel vuoto. I soccorritori sono intervenuti e sono riusciti a bloccarla prima che compisse il gesto. La polizia ha preso in custodia la giovane. Sul posto sono arrivati anche i medici del 118, che hanno valutato le sue condizioni. L’intervento si è concluso con il trasferimento in ospedale della ragazza.

È salita sul cordolo del cornicione del tetto del centro commerciale e minacciava di lanciarsi giù nel vuoto, per farla finita. Un proposito, per fortuna, fermato grazie all'intervento dei carabinieri, che l'hanno salvata in extremis.L'episodio è avvenuto martedì sera, all'interno del nuovo. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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A fallen policewoman is reborn as a rich heiress,but her former lover wont stop chasing her

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