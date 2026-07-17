Oltre il 10 per cento dei comuni della provincia di Napoli è a rischio scioglimento a causa di infiltrazioni, secondo fonti ufficiali. La percentuale supera la media nazionale e riguarda più di un decimo delle amministrazioni comunali locali. La questione è al centro di un dibattito politico, con il centrodestra che denuncia la situazione e chiede interventi immediati. Nessun dettaglio sulle tempistiche o sui nomi specifici dei comuni coinvolti.

«Oltre il 10 per cento dei comuni della provincia di Napoli è a rischio scioglimento per infiltrazioni, è una percentuale assolutamente al di fuori della media nazionale». L'allarme è stato lanciato dal senatore Sergio Rastrelli (FdI) durante la conferenza stampa del centrodestra in Consiglio regionale. Il dato arriva direttamente «dalla Commissione parlamentare antimafia in seno alla quale abbiamo istituito un apposito comitato che approfondisce e valuta le infiltrazioni nel tessuto amministrativo nazionale», è stato spiegato. E ancora: «Abbiamo acquisito un dato che riguarda la Campania, in modo particolare la provincia di Napoli, dalla massima fonte di osservazione possibile, che è quella del prefetto di Napoli. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

© Napoli.corriere.it - Questione morale, il centrodestra alza la voce: oltre il 10 per cento dei Comuni è a rischio scioglimento

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