Lo scioglimento del permafrost può riattivare virus e batteri conservati nel ghiaccio per migliaia di anni. Le perforazioni minerarie, che penetrano in queste aree, rischiano di liberare microbi sopravvissuti in profondità. Attualmente, non ci sono evidenze che questi agenti rappresentino una minaccia immediata, ma gli scienziati monitorano la possibilità che i patogeni antichi possano riacquistare capacità infettiva.

? Domande chiave Cosa accade quando i virus del passato riacquistano la capacità infettiva?. Come possono le perforazioni minerarie liberare microbi annidati in profondità?. Perché il nostro sistema immunitario è vulnerabile ai patogeni preistorici?. Quali malattie dimenticate potrebbero riemergere dallo scioglimento del permafrost?.? In Breve Epidemia antrace in Siberia nel 2016 causata da carcassa di renna del 1941.. DNA vaiolo isolato nel 2004 da mummia siberiana con lesioni tipiche.. Rischio microbiologico per lavoratori estrattivi in aree di perforazione petrolifera e mineraria.. Residui genetici della Spagnola del 1918-1919 recuperati dai ghiacci polari. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Permafrost: il rischio di nuovi patogeni con lo scioglimento dei ghiacci

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How Global Warming can cause serious disease outbreaks- Do You Know

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