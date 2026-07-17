Più del 10 per cento dei comuni nella provincia di Napoli rischia lo scioglimento per infiltrazioni, secondo quanto riferito. Si tratta di una percentuale superiore alla media nazionale. La questione riguarda le infiltrazioni di tipo mafioso e le conseguenti procedure di scioglimento degli organi comunali. La situazione viene considerata critica e al di fuori dei parametri standard stabiliti a livello nazionale.

«Oltre il 10 per cento dei comuni della provincia di Napoli è a rischio scioglimento per infiltrazioni, è una percentuale assolutamente al di fuori della media nazionale». L'allarme è stato lanciato dal senatore Sergio Rastrelli (FdI) durante la conferenza stampa del centrodestra in Consiglio regionale. Il dato arriva direttamente «dalla Commissione parlamentare antimafia in seno alla quale abbiamo istituito un apposito comitato che approfondisce e valuta le infiltrazioni nel tessuto amministrativo nazionale», è stato spiegato. E ancora: «Abbiamo acquisito un dato che riguarda la Campania, in modo particolare la provincia di Napoli, dalla massima fonte di osservazione possibile, che è quella del prefetto di Napoli. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

© Napoli.corriere.it - Questione morale, il centrodestra alza la voce: oltre il 10 per cento del Comuni è a rischio scioglimento

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