Questa spiaggia del Lazio ha perso la Bandiera blu dopo 25 anni | ecco il motivo

Dopo 25 anni, la spiaggia del Lazio ha perso la Bandiera Blu. La decisione è stata comunicata dagli organizzatori del riconoscimento, che hanno specificato che il riconoscimento è stato revocato a causa di problemi legati alla qualità delle acque e ai servizi offerti. La spiaggia, molto frequentata anche dai romani, non ha più i requisiti richiesti per mantenere il premio.

Per un quarto di secolo è stata una presenza fissa tra le località balneari premiate del Lazio: ora, però, una spiaggia tra le più conosciute e frequentate anche dai romani ha perso la Bandiera Blu. La sospensione del prestigioso riconoscimento interrompe infatti una serie durata 25 anni e riaccende l’attenzione su un requisito essenziale per chi trascorre le proprie giornate al mare. Ma di quale spiaggia si tratta? E per quale motivo la Bandiera Blu le è stata revocata? LEGGI ANCHE: Fulvia Toscano: «Ierofania, un invito a guardare il sacro con occhi nuovi» Sabaudia perde la Bandiera Blu dopo 25 anni. Andiamo con ordine e partiamo dal principio. 🔗 Leggi su Funweek.it

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