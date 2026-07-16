La Bandiera Blu è stata temporaneamente revocata a Sabaudia dopo 25 anni a causa della mancanza di bagnini. Il riconoscimento è stato ritirato dalla Fee perché sulla spiaggia non ci sono assistenti per la sicurezza dei bagnanti. La decisione è stata presa dopo che il bando del Comune per trovare personale non ha avuto esito. La revoca riguarda esclusivamente la sicurezza, non la qualità delle acque.

La Fee ha revocato temporaneamente il riconoscimento della Bandiera Blu per la spiaggia di Sabaudia, in provincia di Latina. Il motivo non ha a che fare con la qualità del mare ma con la sicurezza: mancano infatti gli assistenti bagnanti, i bagnini, dopo che nessuno si è presentato al bando del Comune. Proprio nei giorni scorsi due persone sono morte annegate sul litorale di Sabaudia lasciato senza sorveglianza. La carenza di bagnini è però un problema a livello nazionale. Sabaudia ha perso la Bandiera Blu È stato il presidente della Foundation for Environmental Education, Italia (Fee), Claudio Mazza, a scrivere al sindaco di Sabaudia Alberto Mosca che il riconoscimento della Bandiera Blu era stato revocato. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Sabaudia perde la Bandiera Blu, rischia la revoca dopo 25 anni perché non ci sono i bagnini: "Bando deserto"

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