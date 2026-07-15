Sabaudia sospesa la Bandiera Blu dopo 25 anni | manca l’assistenza ai bagnanti sulle spiagge libere

Notizia in breve

A Sabaudia, la Bandiera Blu è stata sospesa dopo 25 anni di assegnazione. La decisione è stata comunicata dalla FEE Italia, che ha indicato come motivo la mancanza di assistenza ai bagnanti sulle spiagge libere. La sospensione riguarda la stagione 2026 e si basa sulla valutazione delle condizioni di sicurezza e servizi offerti nelle aree balneari. La comunicazione ufficiale è arrivata al Comune della località pontina.