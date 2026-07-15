Sabaudia sospesa la Bandiera Blu dopo 25 anni | manca l’assistenza ai bagnanti sulle spiagge libere
A Sabaudia, la Bandiera Blu è stata sospesa dopo 25 anni di assegnazione. La decisione è stata comunicata dalla FEE Italia, che ha indicato come motivo la mancanza di assistenza ai bagnanti sulle spiagge libere. La sospensione riguarda la stagione 2026 e si basa sulla valutazione delle condizioni di sicurezza e servizi offerti nelle aree balneari. La comunicazione ufficiale è arrivata al Comune della località pontina.
Sabaudia, 15 luglio 2026 – Dopo venticinque anni consecutivi, Sabaudia deve ammainare la Bandiera Blu. La FEE Italia, sezione nazionale della Foundation for Environmental Education, ha comunicato al Comune la sospensione del riconoscimento assegnato alla località pontina per la stagione 2026. Alla base del provvedimento c’è l’assenza del servizio di assistenza ai bagnanti sulle spiagge libere comprese nel programma Bandiera Blu. Un requisito considerato obbligatorio per garantire la sicurezza di residenti e turisti. Bandiera Blu sospesa a Sabaudia: la lettera della FEE. La decisione è contenuta in una lettera firmata dal presidente della FEE Italia, Claudio P. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it
Notizie e thread social correlati
Sabaudia, spiagge libere senza bagnini: bandiera blu sospesa per le inadempienze sulla sicurezzaA Sabaudia, le spiagge libere senza bagnini non possono esibire la Bandiera Blu a causa di inadempienze nelle misure di sicurezza.
Ascea conquista la Bandiera Blu 2026: 25 anni consecutivi di eccellenzaAscea ha ottenuto la Bandiera Blu per il 2026, confermando il riconoscimento per il suo quarto di secolo consecutivo.
Niente servizio di salvataggio, la Fee sospende la Bandiera blu a SabaudiaIl presidente della Foundation for Environmental Education - Italia (FEE), Claudio Mazza, ha scritto oggi al sindaco del Comune di Sabaudia, Alberto Mosca, per annunciare la sospensione ... ilmessaggero.it
Niente bagnini sulle spiagge libere, Sabaudia dice addio alla Bandiera Blu: la FEE sospende il riconoscimentoSi interrompe dopo venticinque anni consecutivi la presenza di Sabaudia tra le località insignite della Bandiera Blu. La FEE Italia ... latinapress.it