quella scintilla nascosta giocare per imparare

La rassegna si svolge in tre giornate e include una sezione Extrafestival con numerose attività, laboratori e spettacoli collaterali. La proposta coinvolge elementi di fantasia, arte e socialità, offrendo momenti di intrattenimento e apprendimento. La sezione è curata in modo da offrire un ricco programma di eventi, con un focus su esperienze pratiche e culturali. La manifestazione mira a coinvolgere il pubblico in attività che favoriscono l’interazione e la crescita personale.

C’è un mondo di fantasia, arte, stupore ma anche di vicinanza sociale quello che ruota intorno alle tre giornate della rassegna. Una sezione Extrafestival ricca e curata quella che prevede un lungo elenco di attività, laboratori, spettacoli collaterali. La sezione parallelaMente Kids è dedicata a bambine e bambini, ragazze e ragazzi dai 3 ai 14 anni è curata da Francesca Gianfranchi proponendo undici incontri, con repliche, in cui sarà possibile imparare a giocare col fuoco senza timore di bruciarsi: alimentando scintille di creatività, esprimendo i sentimenti più ardenti, accendendo lo sguardo. Dall’arte alla tecnologia, dalla poesia alle esplorazioni fino al teatro e ai fumetti, saranno molti gli ingredienti che daranno vita a giochi, spettacoli, passeggiate e laboratori alla Fortezza Firmafede dal 4 al 6 settembre. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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