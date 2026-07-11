Kane e l’invito inaspettato | Quella volta che Trump mi chiamò per giocare a golf…

Da video.gazzetta.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante una conferenza stampa prima di un match di calcio, un calciatore ha rivelato di aver ricevuto una chiamata da un ex presidente degli Stati Uniti circa un anno e mezzo fa, invitandolo a giocare a golf. L’episodio è stato descritto come un’esperienza surreale. La conversazione è avvenuta nel contesto di un evento sportivo internazionale, prima di un importante quarto di finale tra due nazionali. Il calciatore ha condiviso il ricordo senza ulteriori dettagli o commenti.

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Nella conferenza stampa alla vigilia dell’attesissimo quarto di finale del Mondiale tra Norvegia e Inghilterra, Harry Kane ha raccontato di un invito speciale arrivatogli direttamente dal presidente degli Stati Uniti un anno e mezzo fa: “Trump mi chiamò per giocare a golf, è stata un’esperienza surreale”. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

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