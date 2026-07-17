Quarto Grado torna questa sera su Rete 4 con un nuovo episodio condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Il programma si occupa di cronaca nera e va in onda nella prima serata del 17 luglio. La trasmissione si concentra su casi giudiziari e fatti di cronaca recenti. La puntata di oggi continuerà a seguire le vicende legate a Garlasco, approfondendo aspetti processuali e sviluppi recenti.

Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero tornano questa sera, venerdì 17 luglio, con un nuovo appuntamento di Quarto Grado, il programma di cronaca nera della prima serata di Rete 4. Anticipazioni e ospiti del 17 luglio 2026. Al centro della puntata, il caso Garlasco, con un focus sui punti oscuri legati allo s contrino del parcheggio, elemento centrale per l’ alibi di Andrea Sempio. Ospite in studio sarà l’ex colonnello Gennaro Cassese, indagato per falsa testimonianza. Spazio poi alla vicenda di Pamela Genini, con un approfondimento volto a chiarire il ruolo di Francesco Dolci, sotto inchiesta anche per bancarotta e false fatture. Infine, un focus sul giallo delle avvelenate di Pietracatella, con tutte le novità investigative sulla morte di madre e figlia a causa della ricina. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

Segui gli aggiornamenti su Garlasco.

© Davidemaggio.it - Quarto Grado continua su Garlasco

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

GARLASCO IN TV: CHI HA VINTO TRA ORE 14 SERA E QUARTO GRADO MILO CONTRO NUZZI

Notizie e thread social correlati

Quarto Grado prosegue su GarlascoQuarto Grado torna questa sera su Rete 4 con una nuova puntata condotta da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

Quarto Grado stasera su Rete 4: novità su Garlasco e il giallo della ricinaStasera alle 21:30 su Rete 4 torna Quarto Grado, dedicata alle ultime novità sul caso di Garlasco e sul giallo legato alla ricina.

Temi più discussi: Quarto Grado, anticipazioni 17 luglio: le indagini del caso Garlasco e la vicenda di Pamela Genini; Roberta Bruzzone lascia Quarto Grado: l'annuncio a sorpresa e il motivo dell'addio; Garlasco in Tv: le scarpe di Sempio, la bicicletta e l’ipotesi di un complice; Roberta Bruzzone lascia Mediaset dopo anni: i due programmi che condurrà su Rai 2.

Quarto Grado domina gli ascolti su Garlasco: più lo critichi, più lo finanzi! l caso Garlasco continua a dominare i talk show di cronaca, ma c’è un vincitore netto sugli ascolti: Quarto Grado di Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero su Rete4. Nel primo semestre 2026 x.com

Anticipazioni Quarto Grado: dal caso Garlasco alle avvelenate di Pietracatella, tutti i temi della puntata del 17 luglioNuovo appuntamento con Quarto Grado su Retequattro: riflettori sul caso Garlasco, sull'omicidio di Pamela Genini e sul mistero delle avvelenate di Pietracatella ... libero.it

Quarto Grado, novità su Garlasco e Pamela Genini: le anticipazioni della puntataQuarto Grado torna con una nuova puntata e mette al centro i casi di Garlasco e di Pamela Genini, con un approfondimento anche sulle ... bigodino.it