Quarto Grado stasera su Rete 4 | novità su Garlasco e il giallo della ricina

Stasera alle 21:30 su Rete 4 torna Quarto Grado, dedicata alle ultime novità sul caso di Garlasco e sul giallo legato alla ricina. La trasmissione approfondirà gli sviluppi recenti e fornirà aggiornamenti sui procedimenti giudiziari in corso, offrendo dettagli sui rilievi e sulle indagini condotte finora. La puntata si concentrerà su elementi emersi nelle ultime settimane riguardo alle vicende giudiziarie e alle prove raccolte nel procedimento.

Quarto Grado torna stasera su Rete 4 alle 21:30: al centro della puntata il delitto di Garlasco e il caso di mamma e figlia avvelenate con la ricina in provincia di Campobasso Nuovo appuntamento stasera su Rete 4 con Quarto Grado, il programma di approfondimento giornalistico di cronaca nera in onda come da tradizione alle 21:30. Alla conduzione la coppia formata da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, protagonisti di una nuova puntata dedicata ai principali casi di cronaca che continuano a far discutere l'opinione pubblica. Quarto Grado, il caso Garlasco al centro della puntata Occhi e orecchie puntati ancora una volta sul delitto di Garlasco, uno dei casi più seguiti degli ultimi anni.🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Quarto Grado stasera su Rete 4: novità su Garlasco e il giallo della ricina Notizie correlate Quarto Grado stasera su Rete 4: Garlasco e il dramma del piccolo DomenicoStasera a Quarto Grado: le novità sul giallo di Garlasco e il PC di Alberto Stasi. Le ultime su Garlasco a Quarto GradoGianluigi Nuzzi e Alessandra Viero tornano, come ogni venerdì, con un nuovo appuntamento di Quarto Grado, il programma di cronaca nera della prima... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Quarto Grado, anticipazioni 1 maggio: Garlasco, Sempio colpevole per la procura; Quarto Grado, anticipazioni di stasera 24 aprile: testimonianza inedita sul caso delle avvelenate di Campobasso; Quarto Grado del 1° maggio alle 21.25 su Rete 4: il colpo di scena di Garlasco con il caso Sempio; Garlasco in TV, arriva la svolta per Alberto Stasi: cosa succede in Tv. Quarto Grado stasera su Rete 4: novità su Garlasco e il giallo della ricinaQuarto Grado torna stasera su Rete 4 alle 21.30 con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Al centro della puntata il delitto di Garlasco e il caso delle donne avvelenate con la ricina. movieplayer.it Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 1 maggio 2026Quarto Grado: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, venerdì 1 maggio 2026, alle ore 21,20 su Rete 4. Scopri di più. Le info ... tpi.it ha deciso che sarà ospite di Quarto Grado per raccontare la sua verità - facebook.com facebook Ma poi... Garofano non era opinionista a Quarto Grado nel 2017 mentre indagavano su Sempio, omettendo il piccolo dettaglio di essere consulente di Sempio Forse ricordo male anche qui #Garlasco x.com