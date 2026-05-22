Quarto Grado prosegue su Garlasco

Quarto Grado torna questa sera su Rete 4 con una nuova puntata condotta da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Il programma di cronaca nera si occupa di raccontare fatti di attualità e indagini giudiziarie, offrendo aggiornamenti sui casi più discussi. La trasmissione si conferma come uno degli appuntamenti di riferimento nel panorama televisivo per chi segue storie di cronaca, con approfondimenti e analisi di eventi recenti. La puntata si concentra anche su aspetti giudiziari e sviluppi di inchieste in corso.

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Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero tornano questa sera, venerdì 22 maggio, con un nuovo appuntamento di Quarto Grado, il programma di cronaca nera della prima serata di Rete 4. Anticipazioni e ospiti del 22 maggio 2026. Al centro della puntata, ancora il caso Garlasco, con tutti gli ultimi aggiornamenti sull’inchiesta relativa all’omicidio di Chiara Poggi. Dopo la chiusura delle indagini della Procura di Pavia, l’attenzione si concentra sulla compatibilità tra le impronte del colpevole e quelle di Andrea Sempio. Spazio poi agli approfondimenti in studio sugli audio inediti delle intercettazioni del nuovo indagato. Il parterre degli ospiti è composto da Roberta Bruzzone, Carmen Pugliese, Carmelo Abbate, Grazia Longo, Paolo Colonnello, Candida Morvillo, Gianluca Zanella, Paolo Reale, Massimo Picozzi e Marco Oliva. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Quarto Grado prosegue su Garlasco ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Garlasco: I dannati di Quarto Grado e la Selva Nera di Garlasco. Sullo stesso argomento Le ultime su Garlasco a Quarto GradoGianluigi Nuzzi e Alessandra Viero tornano, come ogni venerdì, con un nuovo appuntamento di Quarto Grado, il programma di cronaca nera della prima... Quarto Grado stasera su Rete 4: novità su Garlasco e il giallo della ricinaQuarto Grado torna stasera su Rete 4 alle 21:30: al centro della puntata il delitto di Garlasco e il caso di mamma e figlia avvelenate con la ricina... Quarto Grado stasera in Tv, caso Garlasco: spuntano file segreti del nuovo indagato (gli audio mai sentiti prima)Nuovo appuntamento questa sera, venerdì 22 maggio 2026, con Quarto Grado, il programma di approfondimento giornalistico in onda ogni venerdì alle ore 21:25 su Rete 4. Sotto ... corriereadriatico.it Quarto Grado, si stringe il cerchio dell’inchiesta di Garlasco: le anticipazioni della puntataIl programma su delitti e casi di cronaca condotto dalla coppia Nuzzi-Viero andrà in onda alle 21.25 su Rete 4 ... affaritaliani.it