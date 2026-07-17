È morto a 91 anni l’allenatore noto come il “Mago della Bovisa”, che nel 1984-85 ha portato l’Hellas Verona a vincere lo scudetto. La vittoria rappresenta una delle imprese più significative nella storia del calcio italiano.

Il Mago della Bovisa aveva firmato una delle imprese più grandi della storia del calcio italiano, vincendo il campionato alla guida dell'Hellas nella stagione 198485. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Osvaldo Bagnoli è morto: fu l'allenatore dello storico scudetto dell'Hellas Verona. Aveva 91 anni

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