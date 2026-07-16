Perché l’intervallo della finale dei Mondiali di calcio sarà più lungo? La scaletta e la durata esatta in Spagna-Argentina

Da oasport.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La finale dei Mondiali 2026 si giocherà domenica 19 luglio alle 21.00 ora italiana al New Jersey Stadium di New York. La partita tra Spagna e Argentina durerà più a lungo rispetto alle precedenti finali, con un intervallo più esteso. La competizione, iniziata cinque settimane fa, si è svolta tra Stati Uniti, Messico e Canada, con oltre cento incontri disputati.

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La finale dei Mondiali 2026 di calcio andrà in scena domenica 19 luglio alle ore 21.00 italiane. Sarà il New Jersey Stadium di New York (USA) a ospitare l’atto conclusivo della rassegna iridata, che ci ha tenuto compagnia nelle ultime cinque settimane con la disputa di oltre cento incontri tra Stati Uniti, Messico e Canada. Si preannuncia un confronto particolarmente vibrante, acceso e appassionante, che incollerà davanti agli scherzi miliardi di appassionati. La Spagna ha sconfitto la Francia con un perentorio 2-0 e si è qualificato all’atto conclusivo per la seconda volta nella propria storia, con il sogno di emulare il trionfo del 2014 in Sudafrica. 🔗 Leggi su Oasport.it

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