La finale dei Mondiali 2026 si giocherà domenica 19 luglio alle 21.00 ora italiana al New Jersey Stadium di New York. La partita tra Spagna e Argentina durerà più a lungo rispetto alle precedenti finali, con un intervallo più esteso. La competizione, iniziata cinque settimane fa, si è svolta tra Stati Uniti, Messico e Canada, con oltre cento incontri disputati.

La finale dei Mondiali 2026 di calcio andrà in scena domenica 19 luglio alle ore 21.00 italiane. Sarà il New Jersey Stadium di New York (USA) a ospitare l’atto conclusivo della rassegna iridata, che ci ha tenuto compagnia nelle ultime cinque settimane con la disputa di oltre cento incontri tra Stati Uniti, Messico e Canada. Si preannuncia un confronto particolarmente vibrante, acceso e appassionante, che incollerà davanti agli scherzi miliardi di appassionati. La Spagna ha sconfitto la Francia con un perentorio 2-0 e si è qualificato all’atto conclusivo per la seconda volta nella propria storia, con il sogno di emulare il trionfo del 2014 in Sudafrica. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Perché l’intervallo della finale dei Mondiali di calcio sarà più lungo? La scaletta e la durata esatta in Spagna-Argentina

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PERCHÉ IL PALLONE DELLA FINALE DEI MONDIALI È DIVERSO

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L'intervallo della finale dei #Mondiali 2026 durerà circa mezz'ora, ovvero il doppio dei quindici minuti tradizionali. A volerlo è stato il presidente Gianni Infantino. Durante la pausa c'è in programma un vero e proprio show stile Super Bowl americano. #Coppad x.com

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Solo io penso che la coppa del mondo dovrebbe essere una ENORME eliminatoria con tutti i Paesi del mondo? reddit